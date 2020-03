KKM Group, un piano di intervento per aiutare le agenzie a superare il Covid-19

Affiliazione free e un piano di intervento sviluppato con Aiav. Con queste misure EnjoyNet e KKM Group vogliono sostenere le agenzie di viaggi nel pieno dell’emergenza coronavirus.

Oltre alla restituzione delle fee e all’affiliazione gratuita, KKM Group risponde alla crisi con ‘Stop 2 Go: Fermiamoci per Ripartire’. Il piano, ideato per EnjoyNet, è rivolto alle 370 aziende della distribuzione che si appoggiano a Kkm Group per le attività di consolidamento della biglietteria aerea, per una community complessiva di 490 agenzie.



“Ci sarebbe piaciuto annunciare le straordinarie novità che stiamo preparando per l’estate – spiega Andrea Cani, presidente KKM Group (nella foto) – ma in questo contesto, pensando alle mille difficoltà dei colleghi agenti, credo che l’unica soluzione percorribile sia quella di aiutarli, fornendo le competenze e gli strumenti necessari per limitare i danni e prepararsi al futuro. In Aiav abbiamo trovato il partner ideale che, oltre a mettere a disposizione della nostra community l’esperienza e il know-how di professionisti qualificati, è sulla nostra stessa lunghezza d’onda nello sviluppo di idee innovative che, sono certo, insieme all’entusiasmo dei nostri partner, riporteranno il settore alla centralità che merita”.



Il piano

L’intervento si articola in due fasi: supporto legato alla crisi Covid-19 e azioni in grado di incentivare la ripresa non appena l’emergenza sarà passata.



Nell’immediato, la community può già contare su una task force di professionisti Aiav, che forniscono, da un lato, assistenza fiscale nella gestione contabile ed amministrativa dei voucher emessi e ricevuti, dall’altro, consulenza legale per tutte le problematiche legate all’interpretazione dei decreti e ai mancati rimborsi da parte di vettori e altri fornitori.



Il servizio, spiega una nota, si avvale della collaborazione di un legale fisso interno ad Aiav e di 3 studi esterni, specializzati rispettivamente in trasporti, viaggi di istruzione e pratiche leisure individuali e/o di gruppo. La presenza di un delegato ai rapporti sindacali garantisce il supporto necessario per tutte le pratiche legate ai contratti di lavoro, incluse ferie e cassa integrazione.



Webinar

Parallelamente, inoltre, gli agenti della community potranno partecipare ai webinar settimanali organizzati da Aiav dedicati all’emergenza Covid-19 e ai suoi risvolti prospettici sul settore.



Infine, in seguito ai blocchi imposti dai vettori, KKM Group mette a disposizione degli agenti un gruppo di lavoro per tutte le operazioni di riprotezione, cancellazione e modifica dei biglietti aerei già emessi.



Per il futuro

Il piano prevede inoltre una serie di strumenti finalizzati a incentivare la ripresa delle imprese turistiche. Tra questi lo screening gratuito della gestione finanziaria delle agenzie, finalizzata a massimizzare i margini, eliminare le voci di spreco e ridurre eventuali situazioni debitorie, attivando, ove possibile, la negoziazione di piani di rientro con i creditori. A ciò si aggiunge un' attività di ricerca, finalizzata a raggiungere nicchie di mercato ancora non presidiate e individuare opportunità di business alternative che possano garantire redditività per fronteggiare il calo fisiologico della domanda.