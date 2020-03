“Non stiamo a guardare il tempo che scorre, capitalizziamo la transizione che, per quanto lunga, ci porterà in un nuovo mondo del turismo. Un viaggio da fare ancora una volta insieme, fianco a fianco”. È l’invito al mondo delle agenzie che arriva dal direttore commerciale di Quality Group Marco Peci (nella foto).

Un invito a utilizzare la situazione attuale per formarsi e “acquisire bagagli che torneranno molto utili appena il Paese sarà pronto a ripartire”, che si concretizza nella Quality Academy. L’iniziativa parte il 24 marzo, con un calendario che a seconda delle date presenta 1 o 2 webinar al giorno e 2 volte la settimana un appuntamento speciale.



Il programma partirà entrando nel merito di destinazioni particolari come Botswana, Uganda, Kyushu, Bolivia, Mongolia, Siberia, Hawaii, Islanda; al contempo gli appuntamenti settimanali si chiameranno ‘Un caffè a…’ per capire, attraversi le voci dei local, cosa succede in determinati Paesi.



I temi di supporto

Due o più volte al mese, inoltre, ci saranno sessioni di approfondimento dedicate a temi quali crises management, comunicazione, tecniche di vendita. “La situazione non è per nulla – conclude Peci - , ma spesso sono i cambiamenti che, smuovendo posizioni consolidate, innescano meccanismi positivi e opportunità a medio termine”.