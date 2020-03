Airbnb: un milione di dollari per realizzare la casa dei sogni

Airbnb premia la creatività. Attraverso un nuovo concorso ha messo in palio 1 milione di dollari destinati ad aiutare 10 vincitori a realizzare la casa dei sogni. Al bando la banalità: che si tratti di un nuovo progetto o di una ristrutturazione, a spiccare devono essere proposte di alloggi unici e anticonvenzionali, ma pur sempre realizzabili e sostenibili.

Per prendere parte all'iniziativa c'è tempo fino al 15 aprile 2020. Occorrerà rispondere a una serie di domande in inglese e spiegare perché la propria idea debba essere condivisa con il mondo. A scegliere i vincitori sarà una giuria sui generis composta dalla superhost di Airbnb Kristie Wolfe (colei che ha progettato e costruito una casa sull'albero, una per hobbit e una a forma di patata) e ancora l'artista Billy Porter e, infine, lo studio di architettura Mvrdv. L.F.