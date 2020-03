Costa Edutainment, video e contenuti sui social per #iorestoacasa

Anche Costa Edutainment aderisce alla campagna #iorestoacasa promossa dal Mibact. In questo momento di impossibilità allo spostamento, il gruppo ha deciso di dare il proprio contributo anche attraverso una campagna social volta a fornire alle famiglie direttamente a casa contenuti che possano dare valore aggiunto al tempo di bambini, genitori e nonni.

Sui canali social di tutte le strutture del gruppo – Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica, Oltremare, Aquafan, Acquario di Livorno – verranno pubblicati regolarmente post video e fotografici accompagnati da un racconto relativo di volta in volta alla natura, alla scienza, alla cultura e all’arte.



In particolare, l’Acquario di Genova metterà a disposizione del pubblico tre video inediti e innovativi realizzati con tecnologia subacquea a 360° per portare in immersione nelle proprie vasche grandi e piccini. Un punto di vista nuovo e inusuale che consentirà di osservare squali, lamantini e colorati abitanti della scogliera corallina direttamente dall’interno del loro ambiente.



Grazie ai contenuti extra inseriti nel video con didascalie grafiche e video picture in picture con interviste agli esperti, i video consentiranno di scoprire le caratteristiche delle diverse specie che si incontrano durante l’immersione virtuale.