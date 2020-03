di Francesco Zucco

Numeri infinitamente minori rispetto all’andamento normale del mercato in questo periodo. Però la realtà è diversa da quello ‘zero assoluto’ che ci si poteva immaginare. “Qualche pratica per l’estate la stiamo facendo - afferma Massimo Caravita (nella foto), presidente Fiavet Emilia Romagna e Marche -. Poca cosa, ma avrei scommesso che non si sarebbe mosso nulla. Invece le politiche di flessibilità messe in atto dai tour operator stanno dando i loro risultati”.

Molti operatori, nelle ultime settimane, hanno annunciato strategie commerciali che prevedono l'annullamento gratuito, con formule maggiormente elastiche, per incentivare le prenotazioni e far sì che il mercato non si bloccasse completamente.



Un segnale positivo

“Questo dà un po’ di positività in un momento difficile. Hanno avuto un grande merito i fornitori ad adottare policy più leggere di cancellazione. E ci sono clienti che ci stanno chiamando per sapere qual è il momento migliore per prenotare”.



Un piccolo assaggio di ritorno alla normalità, forse.