All’attenzione del direttore Remo Vangelista



Gentilissimo Direttore,



Le scrivo in qualità di co-titolare e socio dell’agenzia di viaggio e tour operator Roltur Viaggi Srl di Macerata in riferimento alla gravissima situazione economica che si sta profilando per la nostra categoria.



Le disposizioni degli scorsi giorni di Governo, del Ministero dell’Economia e Finanze e del Mibact non sono minimamente proporzionate ai danni che stanno subendo e continueranno a subire nei prossimi mesi, agenzie, tour operator, hotel, ristoranti, guide turistiche, ecc.



Pertanto Le chiedo, in qualità di direttore di un organo di stampa del settore turistico, di continuare dare voce a tutto il comparto affinché lo Stato predisponga, in breve tempo, misure economiche efficaci a contenere le conseguenze di questa crisi.



Nel ringraziarLa, Le porgo distinti saluti.



dott. Federico Tiffi





Risponde Remo Vangelista



Gentile dott. Tiffi,



la ringrazio per l’attenzione e soprattutto per la fiducia. Nelle ultime, difficili settimane TTG Italia ha cercato di fornire un’informazione puntuale e precisa, senza allarmismi ma mantenendo alta l’attenzione sui problemi. Una scelta che, come dimostra la sua lettera, è stata apprezzata e di questo non possiamo che esserne felici.



Posso assicurare che TTG sarà sempre al fianco di tutto il settore del turismo, per prepararci insieme alla grande ripartenza.



Non possiamo sapere quando, ma siamo certi che prima o poi tutto tornerà alla normalità. #andratuttobene



Non si lascia indietro nessuno.