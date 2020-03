Vacanze in barca, TrustForce sigla la partnership con Be2Sea

TrustForce ha siglato con Be2Sea una partnership per sviluppare una tipologia di vacanza emergente sul mercato italiano: quella in barca a vela e a motore. " C'è bisogno di allargare la gamma di prodotti in agenzia con soluzioni nuove e semplici, soprattutto alla luce dei recenti accadimenti - dichiara il founder and ceo di TrustForce, Gian Paolo Vairo (a destra nella foto) -. Con oltre 1000 imbarcazioni private nel nostro Paese possiamo coprire le richieste provenienti da ogni parte di Italia. Gli agenti di viaggi più ‘smart’ capiranno al volo l'opportunità che viene offerta da Be2Sea, soprattutto non appena si renderanno conto del sorprendente rapporto qualità/prezzo di una vacanza in barca".

Un sistema di prenotazioni chiaro

In tutto Be2Sea propone oltre 5mila barche in più di 500 destinazioni nel mondo e dispone di un sistema di prenotazioni chiaro che permette anche agli agenti di viaggi che non hanno esperienza del mondo delle imbarcazioni di confrontare e prenotare una vasta gamma di offerte per tutte le destinazioni vacanza principali.



Gli agenti potranno usufruire di un team di consulenti dedicato, di uno staff di back office per supportare tutte le agenzie e di momenti formativi incentrati su questa tipologia di prodotto.



"Non è un prodotto d'élite"

"La vacanza in barca privata è il futuro, una formula in costante crescita che ha ormai superato il preconcetto di una vacanza d’élite - dichiara il founder di Be2Sea, Manuel Gruni (a sinistra nella foto) -. Per questo abbiamo sviluppato un booking online che consente a tutti gli agenti italiani di entrare in un segmento di mercato ancora nascosto. I clienti decideranno il dove, il come e il quando; vivranno esperienze che daranno seguito a prenotazioni “virali”: è sufficiente dare un'occhiata al sito www.be2sea.com per capire che il costo per una famiglia o un gruppo di amici non è superiore a quello di un weekend di 2 notti e 3 giorni".



La barca diventa, quindi, un’ottima alternativa per un viaggio tra privati, “nell’intimità e serenità di una vacanza 'a meno di un metro di distanza'" conclude Gruni.