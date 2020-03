La soluzione di Webins: copertura completa per ogni imprevisto

Webins scende in campo per affiancare tour operator e agenzie di viaggi in questo momento così delicato per il loro business. L’idea è quella di un’estensione automatica alle polizze già proposte sul portale aziendale grazie al supporto di IMA Assistance.

“Chi accede al portale Webins - spiega Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance Service, owner del portale www.webins.it - potrà scegliere, tra i vari prodotti già presenti e prestati da IMA Assistance, quello più adeguato al viaggiatore e beneficiare automaticamente anche di ‘In viaggio con te’”.



"Un servizio su misura"

Quest’ultima copertura garantisce le spese per l’acquisto di nuovi biglietti aerei, il rimborso delle penali dei servizi a terra non usufruiti e le spese sostenute a seguito del fermo sanitario. Una copertura completa per incoraggiare i clienti a partire o a pianificare le loro prossime vacanze senza esitazioni.



"Con questa modalità di distribuzione - conclude Alesse - intendiamo offrire un servizio su misura, accessibile a tutto il comparto turistico, che consenta di prenotare e viaggiare al riparo da ogni imprevisto, compreso il fermo sanitario o la quarantena”.