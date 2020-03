Axa Partners: tutela dal fermo sanitario nella polizza Tripy 360

“In questo momento di estrema difficoltà, Axa Partners vuole dare un segnale concreto”. Stéphane Coulot, ceo Axa Partners Southern Europe, lancia così l’estensione gratuita nei propri prodotti della nuova garanzia Cover Stay.

Si tratta di una soluzione che aiuta gli assicurati nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione prescelta da parte delle autorità locali, garantendo il rimborso dei maggiori costi sostenuti durante il soggiorno forzato. Una protezione che assicura, in caso sia impossibile usufruire dei servizi turistici precedentemente acquistati, le spese di vitto, alloggio e il costo sostenuto per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio.



La nuova garanzia sarà disponibile dal prossimo 11 marzo all’interno di Tripy 360.