“Siamo nel mezzo della tempesta, ma sappiamo che passerà. Per questo abbiamo deciso di non smettere di investire sui nostri piani di crescita, perché quando ripartirà il business, saremo pronti e saremo più attrezzati di prima. E così anche voi”. Richard Fain, chairman e ceo di Royal Caribbean Cruises si rivolge così alle agenzie di viaggi, in un videomessaggio con il quale invita tutti a resistere, senza panico, a questo momento di emergenza.

Il messaggio che sta passando in questi giorni, fra i più difficili che il mercato dei viaggi mondiale sta attraversando, è proprio questo: nessun panico e puntare dritti sulla ripartenza.



Un messaggio che sta iniziando a tradursi in fatti, con le iniziative messe in campo da operatori, associazioni e Governo per sostenere il mercato.



