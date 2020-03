Dopo la manifestazione di Roma della scorsa settimana, gli agenti di viaggi scendono di nuovo in piazza. Una nuova manifestazione ‘dal basso’ è stata indetta per il 16 marzo a Torino, davanti al Palazzo della Regione in Piazza Castello: l’appuntamento sarà alle 10 del mattino, salvo ovviamente ordinanze restrittive nei prossimi giorni, come precisa anche un articolo comparso sul Corriere della Sera. A promuovere la manifestazione è Paola Monasterolo, titolare della torinese Lancaster.

L’obiettivo, ancora una volta, è quello di portare all’attenzione delle istituzioni la situazione in cui si trova il turismo, agenzie di viaggi comprese, dopo le restrizioni e le cancellazioni degli scorsi giorni.



Le richieste dei manifestanti

Diverse le richieste sul tavolo, secondo quanto comunicato da una nota che annuncia la manifestazione.



Tra questi, voucher per rimborsi da rendere fruibili solo tramite le agenzie viaggi; la cassa integrazione anche per aziende piccole con uno o più dipendenti ed esonero (e non solo sospensione) del pagamento dei contributi previdenziali per il periodo di sei mesi, prorogabile fino alla totale riapertura delle frontiere; esonero per l’anno in corso del pagamento delle imposte sui redditi delle tasse e mutui. E ancora, la realizzazione di una campagna di stampa volta a dare la corretta percezione della situazione effettiva in Italia, oltre a crediti agevolati, contributo economico, regime forfettario per l’anno in corso e sgravio dell’Iva su venduto intra Cee. E ancora, controlli mirati e diffusi su tutto il territorio per chi organizza viaggi di gruppo di uno o più giorni senza averne titolo.



L’appuntamento, dunque, è per lunedì prossimo a Torino.