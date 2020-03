Aidit, Assoviaggi, Astoi e Fto chiedono con la massima tempestività possibile interventi mirati ad Enac per gestire la situazione critica, in termini finanziari, che si è venuta a creare con lo stato di emergenza del coronavirus.

Con circa 12mila imprese e 50mila addetti occupati il comparto turistico ha registrato nel giro di pochi giorni l’azzeramento dei flussi di cassa in entrata. “Gli effetti negativi sulle entrate – si precisa nella nota congiunta diffusa dalle associazioni - si continueranno a sentire anche nei prossimi mesi soprattutto per la parte relativa ai flussi turistici da e verso l’estero e per la componente di business travel”.



Per questo Aidit, Assoviaggi, Astoi e Fto, che hanno già richiesto al Governo di dichiarare lo stato di crisi del comparto, hanno richiesto all’Enac di avviare ogni azione per assicurare l’ applicazione delle disposizioni normative emanate dal Governo in materia di rimborsi da parte dei vettori aerei operanti in Italia.



Dato il numero di cancellazioni senza precedenti e conseguenti richieste di rimborso, agenzie e operatori rischiano di non riuscire a soddisfare queste istanze se continueranno a ricevere rifiuti di rimborso da parte dei vettori aerei stranieri e nazionali.