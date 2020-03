Torino: chiude la storica Seriana Viaggi

È stato il colpo di grazia che nessuno si aspettava. In un settore che da diversi anni è messo a dura prova, l’ondata di cancellazioni legate alla vicenda coronavirus sta mettendo a dura prova il comparto della distribuzione. E qualche serranda inizia ad abbassarsi.

È il caso della storica Seriana Viaggi di Torino, un’agenzia della centralissima via Juvarra, che in 35 anni di attività era diventata un punto di riferimento anche per altri dettaglianti della città e della provincia, pubblicando anche un proprio catalogo di viaggi. Con una comunicazione, l’agenzia ha avvertito della decisione di cessare l’attività, che era proseguita in maniera ininterrotta dal 1984 ad oggi. Una scelta presa, come precisa l’agenzia stessa, alla luce della situazione economia e sanitaria internazionale.



La chiusura di Seriana dimostra come il comparto della distribuzione abbia visto i conti sotto stress negli ultimi anni per diversi fattori: dall’esplosione delle vendite online alla crisi economica. Il coronavirus, in alcuni casi, potrebbe rappresentare il colpo finale per una categoria che, mai come ora, ha bisogno del sostegno economico.