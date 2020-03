Geo Travel Network: una task force al servizio delle agenzie

Geo Travel Network ha attivato una task force dedicata per rispondere alle esigenze delle agenzie. “Le adv in questo momento stanno affrontando un periodo dalle perdite economiche senza precedenti – afferma Luca Caraffini (nella foto), amministratore delegato Geo –. Per questo noi come network, assieme al Gruppo Alpitour e Costa stiamo offrendo il massimo supporto per fronteggiare la situazione e guardare al futuro.”.

Consulenza legale

Sul fronte legale, l’avvocato Camilla Monese è a disposizione delle agenzie Geo per una consulenza gratuita sui temi dei nuovi decreti Legge. Per quanto riguarda il marketing, sono stati predisposti webinar formativi, un vademecum informativo in continuo aggiornamento e una rassegna stampa sul tema Covid-19.

Sul fronte delle assicurazioni, Geo sta provvedendo a una formazione dedicata e all'ideazione di nuove polizze adatte alla situazione con tutti i partner coinvolti.

La biglietteria aerea sta gestendo ogni tipologia di casistica un canale d'urgenza aperto con le compagnie eeree.



Confronto con i t.o.

Sul piano commerciale, è in atto un confronto quotidiano con i tour operator. Gianluca Planamente, responsabile commerciale Leisure Geo, spiega: “In collaborazione con i nostri partner stiamo gestendo questi giorni di emergenza, ma allo stesso tempo stiamo anche lavorando concentrati sul futuro, impostando fin da ora attività commerciali incentivanti per essere già pronti nel momento dell'auspicata ripresa.”



Verso il futuro

Dal canto suo il booking sta gestendo i casi speciali sottoposti dalle agenzie.

Manola Agroppi, responsabile booking e prodotto Geo, precisa che “Geo si sta muovendo per implementare le disponibilità sui prodotti che si ritiene andranno per la maggiore alla ripresa delle prenotazioni".