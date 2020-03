Global, partnership con Booking.com per favorire le agenzie

Al via la collaborazione per il mercato italiano fra Global Distribution Sales & Marketing e Booking.com.

Grazie a questa partnership, Global Gsa offre alla agenzie partner il prodotto di Booking.com. In particolare, le agenzie possono fin da ora accedere tramite un link dedicato al portale business di Booking.com, dove possono prenotare milioni di strutture con commissione preferenziale. Inoltre, avranno accesso a speciali tariffe business e a una scontistica Genius con soli due check-out.

A questi vantaggi si uniscono i tradizionali plus offerti da Gdsm Global Gsa, quali il supporto commerciale telefonico e una rete commerciale composta da 10 venditori che coprono tutto il territorio nazionale.

“Siamo molto orgogliosi di aver sottoscritto questa partnership con un player di importanza mondiale come Booking.com, a cui possiamo offrire tutto il nostro know-how in termini di conoscenza del mercato del trade italiano e di soluzioni tecnologiche avanzate per le agenzie di viaggio” ha commentato Manlio Olivero, presidente & ceo di Global Gsa.