di Adriano Lovera

Ci vorrebbe un accordo corale tra Governo e Abi (associazione delle banche italiane) per portare il prima possibile liquidità alle imprese del turismo. "Penso a prestiti a tasso zero, da restituire fino a 3-4 anni, a beneficio di tutti: alberghi, tour operator, agenzie, vettori aerei, mobilità". È la proposta di Luca Patanè (nella foto), presidente di Confturismo, intervenuto alla trasmissione Focus economia di Radio 24.



I provvedimenti necessari

"Vanno bene le misure tampone, come il ritardo nel versamento di alcune imposte o la cassa integrazione. E aspettiamo con interesse il decreto Franceschini, ma temo che non basti. Qui serve un vero piano Marshall per il settore, altrimenti, a partire dai più piccoli, chiudiamo la baracca. Rispetto al conto economico, le prenotazioni dall'estero sono ferme. Quindi appare scontato che gli effetti dell'emergenza si rifletteranno anche oltre il secondo trimestre" ha aggiunto Patanè.

Il manager si è lasciato andare a uno sfogo. "Il turismo per anni ha creato soldi, lavoro, senza chiedere niente. Adesso ci ascoltino. In gioco ci sono migliaia di famiglie".