Vacanze di Pasqua, l’emergenza sembra favorire l’Italia

Sarà una Pasqua molto italiana quella che si preparano a vivere i nostri connazionali. Secondo HomeToGo, motore di ricerca di case e appartamenti vacanza, uno degli effetti del coronavirus sulla scelta delle vacanze sembra essere quello di privilegiare il turismo interno.

Un aspetto non secondario per l’incoming, vista la situazione davvero difficile in cui il Paese si trova nel rapporto con l’estero: molti stati infatti, stanno mettendo in guardia i loro turisti sui viaggi nella Penisola, limitandoli solo a quelli strettamente necessari.



Il motore di ricerca ha messo a confronto le mete più ricercate dagli utenti italiani nelle due settimane a cavallo del periodo di inizio del contagio. Il risultato è evidente: aumentano le ricerche in 18 località di medie dimensioni o di provincia, come Pisa, Loano, Jesolo, Novara, Agropoli, Montecatini Terme, Bibione e ancora Bellaria-Igea Marina, Gaeta, Numana, Alba Adriatica, Finale Ligure, Marina di Ascea, Merano e Villasimius.



Da notare come nelle scelte si tendano a privilegiare località minori, a discapito delle grandi città, un altro tema da non sottovalutare e, anzi, da tesaurizzare per il futuro.



"L'interesse degli italiani per le case vacanza rimane stabile - spiega Pasquale Ricciardi, country manager Italia di HomeToGo -. Da un lato la scelta di rimanere in Italia espone meno i viaggiatori anche al rischio di cancellazione del proprio volo, dall'altro optare per una casa vacanza consente di beneficiare di una maggiore privacy e di un maggiore spazio rispetto a un hotel".