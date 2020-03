Guy Luongo, Ixpira alla manifestazione di Roma: “Possibile salvare l’estate”

“Se saltano gli agenti di viaggi saltiamo anche noi. È il momento di fare quadrato”. Per dimostrarlo, il ceo di Ixpira Guy Luongo è sceso in piazza insieme ai dettaglianti nella manifestazione che si è tenuta ieri, lunedì 2 marzo, a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo economico.



Per il ritorno alla normalità, spiega Luongo nella puntata del podcast Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto l'intervista realizzata da Amina D'Addario), bisognerà attendere almeno 3 mesi. Questo significa che l’outgoing potrebbe recuperare entro l’alta stagione, ovvero luglio e agosto. Più difficile, secondo il ceo di Ixpira, la situazione dell’incoming.



La manifestazione di ieri ha visto la partecipazione, secondo gli organizzatori, di circa mille professionisti del turismo, in gran parte agenti di viaggi. Molti i nomi noti avvistati tra i manifestanti, tra cui anche l'ex ministro del turismo Gian Marco Centinaio.