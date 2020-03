di Amina D'Addario

"Ci sono siti da cui puoi scaricare con facilità contratti o documenti legali, ma perché nessuno pensa che gli avvocati siano una categoria a rischio, mentre si è sempre pronti a dire che le agenzie sono destinate a scomparire?". Antonella Ruperto, titolare della Happyland Viaggi di Mentana, piccolo comune alle porte di Roma, proprio non ci sta ad ascoltare i tanti predicatori di sventura che danno per scontata la fine delle agenzie fisiche.

Lo scatto d'orgoglio

Un ritornello odioso che non ce l'ha fatta a sopportare anche quando, a un corso di business coach, a pronunciarlo è stato proprio chi doveva incoraggiarla.



"Il motivatore aveva parlato delle agenzie accumunandole a colossi come Kodak e Blockbuster che non si erano evoluti ed erano scomparsi. Irritata l'ho allora fermato dicendogli che non ero lì per sentirmi dire che ero un caso di insuccesso e che, anzi, ero la prova che la strada per andare avanti esiste. Sono rimasta per capire se mi potevano arrivare ancora degli stimoli da quel corso, ma è a casa che mi è poi venuta l'idea di scrivere un libro".



Un vero e proprio scatto di orgoglio da cui è nato '50 sfumature di un agente di viaggio', manuale uscito lo scorso dicembre e oggi, dopo centinaia di copie vendute, alla sua seconda ristampa. Un vademecum con 50 consigli "su come trasformare la propria attività in un business vincente nonostante le Ota e i giudizi degli altri a volte negativi" spiega Antonella, che nel suo percorso professionale ha sempre creduto nella specializzazione.



Le radici nel turismo scolastico

"Quando hai un'agenzia ti devi specializzare per forza, altrimenti hai tempo cinque anni prima di chiudere. Ecco perché quando ho aperto la mia ho deciso subito di posizionarmi sul turismo scolastico".



Una scelta ponderata e non frutto del caso: "Durante gli studi avevo sempre accompagnato in gita gruppi di studenti di scuole elementari e istituti comprensivi. Poi nel '98, subito dopo la laurea, ho deciso di fare il salto di qualità. Non avevo mai lavorato in un'agenzia, ma, nonostante la giovane età, avevo entusiasmo e intraprendenza per parlare con i presidi di gite in fattoria o pic-nic letterari".



Una strategia vincente che porta Antonella a dare vita già venti anni fa alla prima brochure dedicata ai viaggi scolastici, poi con gli anni diventata un catalogo di 140 pagine stampato in 2mila copie e oggi "nostro biglietto da visita nelle scuole e nei centri sportivi".



La formazione in agenzia

Ma se il giudizio incauto di un coach è stato all'origine della sua fatica letteraria, non bisogna pensare che Antonella abbia poi chiuso con il mondo della formazione. "Divoro da sempre manuali di pnl, self-coaching e marketing, perché penso che in questo mestiere non ti puoi mai fermare, devi sempre imparare e cercare di costruire nuove opportunità".



Un vero e proprio chiodo fisso, che ha finito per scandire anche la vita dei sette dipendenti del suo punto vendita: "Abbiamo un coach che regolarmente viene in agenzia per aggiornare la squadra sulle tecniche di vendita e per dare consigli e incoraggiamenti. I nostri clienti cambiano di continuo e anche noi dobbiamo essere disposti a evolvere e a tentare nuove strade".



Compresa quella dei social network che, sostiene Antonella, sono oggi strumenti indispensabili per parlare con i clienti e intercettare le nuove generazioni: "È l'unica vetrina gratuita che ci è rimasta ed è anche l'unico modo per attrarre giovani che usano Instagram e TikTok".



La professionalità a domicilio

Ma anche per arrivare ad altri target bisogna sempre essere disposti, secondo Antonella, a portare la propria professionalità al di fuori del punto vendita.



"Con gli anni ho creato sinergie con network di professionisti da cui nascono continuamente occasioni di finalizzare pratiche anche fuori dalla mia agenzia e persino davanti a un caffè. Sono persone che magari lavorano a Roma e per le quali sono sempre pronta a trasformarmi in un agente di viaggi a domicilio".