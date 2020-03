Gli Europei di calcio fanno turismo: la ricerca di Booking.com

Mancano pochi mesi agli Europei di calcio e quasi il 41% degli italiani preferirebbe mettersi in viaggio per seguire le imprese della propria squadra di persona, piuttosto che trascorrere le vacanze con la propria famiglia. A rivelarlo è un’indagine di Booking.com, partner ufficiale di Uefa Euro 2020. La percentuale sale al 49% se si estende lo sguardo a tutto il mondo, confermando il ruolo dello sport come motore del turismo.

Secondo la ricerca, il 43% dei tifosi di tutto il mondo e il 36% degli italiani infatti risparmia per seguire i propri atleti preferiti. Oltre un quarto (il 26% a livello globale e il 12% degli italiani) confessa che spenderebbe di più per viaggiare per assistere a un importante evento sportivo che per un regalo di compleanno per il proprio partner o il proprio figlio.



Un momento storico

La ricerca rivela anche che circa due terzi (il 63%) degli appassionati di sport di tutto il mondo desiderano ardentemente viaggiare per assistere a un evento sportivo per non perdere l’occasione di partecipare a un momento storico, mentre il 73% afferma di voler vivere in prima persona l’esperienza nell’atmosfera dello stadio. Cosa che afferma ben il 69% dei nostri connazionali.



“È innegabile – spiega Arjan Dijk, senior vice president e chief marketing officer di Booking.com - che gli eventi sportivi influenzano fortemente le scelte di viaggio delle persone. Grazie alla spinta dei grandi eventi di quest’anno, specialmente Euro 2020, i tifosi vogliono essere sul posto di persona”.



Assistere a un match durante i Campionati Europei è un’aspirazione condivisa da un gran numero di appassionati di sport di tutto il mondo: circa un terzo (il 30%) e il 36% degli italiani lo mette nella lista degli eventi sportivi a cui andare almeno una volta nella vita.