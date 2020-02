Viaggi per famiglie, le esperienze esclusive firmate Virtuoso

I viaggi delle famiglie con bambini sono uno dei principali segmenti di mercato anche per il target lusso. Lo confermano i consuenti di Virtuoso, che per il 51 per cento valutano un aumento delle vendite per questo target nel corso del 2020.

Ma le tendenze delle vacanze famiglia stanno cambiando. Rimangono popolari le classiche destinazioni europee come l'Italia, l'Inghilterra e la Francia ma emergono anche altre mete meno tradizionali, come la Croazia, il Marocco e l'Antartide dove gli specialisti di Virtuoso organizzano avventure per famiglie.



Si va dalle escursioni a piedi e in bicicletta dei monasteri giapponesi ai giri in cammello tra le montagne marocchine. Anche il mare resta fra i prodotti più gettonati, ma la richiesta delle famiglie è sempre quella di inserire qualche momento adventure.



Fra gli highlights di questa stagione, un tour di 10 giorni in altrettante città d’Europa alla scoperta dei musei automobilistici e l’opportunità di avere un posto in prima fila al Palio di Siena.