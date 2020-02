Protesta davanti al Parlamento: due agenti chiamano a raccolta il comparto

Disdette, cancellazioni, mancate prenotazioni: l’effetto coronavirus sta mettendo a dura prova il comparto turistico italiano e le agenzie di viaggi in particolare. Per portare la questione all’attenzione della politica, due dettaglianti della provincia di Roma hanno deciso di chiamare a raccolta la distribuzione per una manifestazione davanti al Parlamento.

La mobilitazione è partita da Facebook e l’appuntamento è per lunedì prossimo, 2 marzo, dalle 11 alle 14 davanti a Montecitorio.



Promotori dell’iniziativa, stando a quanto pubblicato sul social network, sono le agenzie ¿A Donde vas? Viaggi (Albano Laziale) e Caliciotti Viaggi (Lariano); il nome scelto per l’evento è particolarmente significativo: “Agenzie di viaggi e turismo in ginocchio. Grazie Italia”.



Obiettivo della manifestazione, difendere una categoria “già di per sé debole”, in cui contesto in cui “nessuno ci tutela”, sottolineano gli organizzatori. Che aggiungono: “Ad oggi non rimane che unirci e dare voce ai nostri diritti”.



L'iniziativa è stata lanciata insieme all'hashtag #nonsmetteremodiviaggiare