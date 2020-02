Una iniziativa quantomai semplice da realizzare ma forse più efficace di molti altri progetti. È arrivata direttamente alla redazione di TTG Italia, tramite un messaggio via Facebook, la buona notizia della giornata: un tour operator inglese ha deciso di raccontare ai clienti, dopo essere stato in Italia, che a dispetto di tutti gli allarmismi sul coronavirus la vita si svolge normalmente.

Daniele Broccoli, managing director di Typically Italian Holidays (t.o. che fornisce circa 2mila agenti di viaggi), ha contattato questa testata per raccontare che, dopo aver trascorso lo scorso weekend a Bologna e Pisa, ha realizzato un filmato proprio per raccontare agli agenti di viaggi inglesi quale sia la reale situazione dell’Italia: un Paese dove le attività si svolgono regolarmente. “Il mio messaggio è: ‘business as usual'. L’Italia è pronta ad accogliere i nostri clienti”, precisa Broccoli nel messaggio inviato a TTG Italia.



Il video, postato sulla pagina del tour operator (a questo link) ha subito ricevuto numerosi commenti positivi. Tra questi, anche alcuni utenti che, avendo parenti o conoscenti in Italia, confermavano quanto detto da Daniele Broccoli nel video.



La sua raccomandazione: “Dobbiamo inondare il web di messaggi positivi”.