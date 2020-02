di Livia Fabietti

Il Consiglio dei Ministri, per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, ha sospeso i viaggi di istruzione delle scuole. Il tutto fino al 15 marzo. "In attesa di leggere nuovi provvedimenti che dovranno prorogare o revocare questa sospensione, i viaggi di istruzioni con partenzesuccessive alla suddetta data allo stato attuale rimangono validi ed efficaci", spiega l'avvocato Federico Lucarelli, responsabile dell'ufficio legale di Fiavet, l'associazione di categoria degli agenti di viaggi.



Nel podcast Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) il legale spiega anche i termini precisi per la cancellazione e il rimborso dei viaggi di istruzione, alla luce della normativa vigente. Inoltre, Lucarelli spiega anche se e come le agenzie di viaggi possono ottenere a loro volta i rimborsi dai fornitori.



Lucarelli è intervenuto a Chianciano Terme, dove è in corso la Conferenza Programmatica Fiavet 2020 con un focus particolare sul Coronavirus, le cui ripercussioni stanno avendo un forte impatto sul turismo.



In occasione dell'evento, il 50% dei delegati (come precisato da Pier Carlo Testa, Presidente Fiavet Toscana nonché coordinatore della conferenza) proprio per fronteggiare la situazione non ha potuto prendere parte all'evento.