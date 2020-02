Zilio, Primarete: “Un tavolo unico di crisi per gestire l’emergenza”

“Non bisogna perdere tempo e creare un tavolo unico di crisi tra le associazioni di categoria che coinvolga sia le agenzie che i tour operator e che ci sia un unico autorevole portavoce verso il governo”. Ivano Zilio (nella foto), presidene di Primarete e consigliere nazionale di Fto sollecita le associazioni del turismo organizzato alla coesione, per gestire al meglio l’emergenza coronavirus.

“Le associazioni di categoria devono imparare dal passato – dice in una nota -, non fare gli stessi errori ma essere d’accordo nelle richieste verso il governo e dare informazioni e direttive concrete al settore. Non vedo altra strada da perseguire. Noi professionisti di lunga data, siamo testimoni che non bisogna perdere la fiducia perché il nostro settore ha sempre rialzato la testa”.



Richieste a tutela del settore

Zilio auspica “una concertazione tra le parti sui temi che aiutino il comparto non solo del turismo in generale” e una “richiesta esplicita al governo che riconosca al nostro settore agenzie e ai t.o. un sostegno vero e concreto. Da questo tavolo devono esserci accordi chiari tra i tour operator ed Astoi si deve fare promotore per dare linee guida alle agenzie e ai network come rispondere alle cancellazioni dei clienti, come applicare le penali e i rimborsi”.



Un altro tema fondamentale, conclude il presidente di Primarete, sono infine “le compagnie aeree, che in questo momento adottano sistemi diversi sull’interpretazione del decreto ministeriale”.