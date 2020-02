Lufthansa Group e Amadeus rinnovano la partnership IT, più servizi per i passeggeri

Il Gruppo Lufthansa rinnova e amplia con Amadeus la partnership grazie alla quale Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines e Air Dolomiti potranno continuare a fare affidamento su Altéa Passenger Service (PSS), il sistema informatico per le compagnie aeree di Amadeus creato per gestire le prenotazioni, l’offerta, i biglietti e la gestione delle problematiche in aeroporto fino al controllo delle partenze.

"Promuoviamo l'innovazione"

"Con questo accordo - afferma Roland Schütz, Executive Vice President Information Management and Chief Information Officer di Lufthansa Group - non solo rafforziamo la nostra collaborazione e garantiamo la stabilità operativa, ma creiamo anche le premesse per promuovere l'innovazione e potenziare la digitalizzazione nelle nostre varie aree di business, su una base di costi migliore”.



Nell’intesa sono inclusi anche nuovi servizi nell’ambito dell’e-commerce e dell’accoglienza in aeroporto. Nel primo caso Amadeus e-Retail continuerà a potenziare il sito web di Lufthansa. A sua volta, Lufthansa Group collaborerà con Amadeus per sviluppare una migliore esperienza online per tutti i suoi brand. Inoltre, con la nuova Digital Experience Suite e la tecnologia Instant Search di Amadeus, Lufthansa Group sarà in grado di ottimizzare l’esperienza digitale dei suoi clienti.



Tecnologia in aeroporto

“La nostra tecnologia - commenta Julia Sattel, President, Airlines, Amadeus - supporterà il Gruppo Lufthansa nel raggiungere i suoi obiettivi di business, consentendo di offrire ai passeggeri di tutte le compagnie aeree del Gruppo un’esperienza di alta qualità”.



In aeroporto, infine, grazie ad Amadeus Acus Mobile i passeggeri dei vettori potranno effettuare il check-in e la gestione da remoto. A oggi Lufthansa Group e Amadeus hanno implementato oltre 50 workstation Acus Mobile in tutto il mondo, in 13 aeroporti.