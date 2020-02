Dare voce alla parte sana del mercato: nasce il database per adv virtuose

Una rivoluzione necessaria soprattutto per tutelare tutte quelle agenzie che si sono messe in regola aderendo alle ultime direttive in materia di polizza assicurativa e fondo di garanzia.

È così che Astoi ha presentato una nuova piattaforma, ufficialmente operativa entro marzo, che ha il compito di raccogliere i dati di tutti quei punti vendita virtuosi che inseriranno i dettagli relativi a licenza, assicurazione e fondo di garanzia al quale hanno aderito recependo le ultime direttive in materia.



Un modo per dare voce alla parte sana del mercato e rispondere alla richieste di chi chiede a gran voce una più puntuale distinzione fra chi è in regola e chi no.



