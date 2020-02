Fiavet Puglia, un tavolo tecnico per valutare l’impatto del coronavirus sul turismo

La Regione Puglia ha accolto la richiesta di Fiavet Puglia di isituire un tavolo tecnico per fare il punto sull’impatto e le conseguenze del coronavirus sull’industria turistica del territorio.

La decisione è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, nel corso di un incontro tra il vicepresidente nazionale vicario e presidente regionale della Fiavet, Piero Innocenti, e l’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone.



Al tavolo tecnico, che sarà presieduto dall’assessore Capone, parteciperanno tutti gli attori dell'incoming. “Come sempre – dichiara in una nota Innocenti – l'assessore Capone ha dimostrato grande sensibilità e attenzione alle richieste di aiuto che giungono dal nostro settore, assicurando il massimo impegno per porre in essere tutte le azioni per evitare che il panico da coronavirus possa danneggiare un comparto che dà lavoro a migliaia di imprese, in diverse categorie merceologiche e a decine di migliaia di lavoratori. Accogliamo con fiducia il suo invito a sederci intorno a un tavolo, ognuno con le proprie esperienze, con i propri suggerimenti e, si spera, con le proprie soluzioni”.