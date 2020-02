di Adriano Lovera

Boscolo investe sul digitale e chiama a raccolta il mondo degli agenti per insegnar loro a sfruttare la Rete, i social e il marketing di nuova generazione. A Milano va in scena la due-giorni finale della Boscolo Academy, progetto di formazione del tour operator veneto che si articola in tre momenti: webinar a distanza, lezioni frontali e viaggi educational.

"Al Politecnico milanese, partner dell'iniziativa, abbiamo radunato 450 agenti. Nessun tour operator, solo qualche network in Italia, è capace di fare tanto" ha detto con soddisfazione Salvatore Sicuso, direttore vendite di Boscolo. Ma al di là del numero e dell'investimento (gli agenti erano completamente ospiti della società) quel che conta è la strategia: se le agenzie sono ancora lontane dall'usare al meglio la Rete per migliorare la relazione con il cliente, allora è il tour operator che si incarica di fornir loro gli strumenti.



"La Academy è solo un pezzo di questo disegno. Con alcuni agenti stiamo sperimentando la marketing box, una sorta di contenitore digitale fatto di foto, video e altro materiale brandizzato, da usare liberamente sui propri canali social. Altri agenti, particolarmente bravi nello storytelling, verranno arruolati come 'ambassador' sui social delle nostre destinazioni cardine" ha aggiunto Sicuso.