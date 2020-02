Partnership fra S4T e Borghini e Cossa e I4T: più servizi ad agenzie e t.o.

È stato siglato un accordo fra S4T e due player del settore assicurativo: Borghini e Cossa e I4T – Insurance Travel, che permetterà alle due realtà assicurative di proporre ai propri clienti i servizi erogati da S4T per offrire un livello di tutela quanto più esaustivo e completo possibile. La situazione più frequente è la consulenza nella gestione dei contenziosi in fase stragiudiziale in tutti i casi non coperti dalla polizza di Responsabilità Civile.

“S4T offre un servizio complementare rispetto alle coperture assicurative e questo ci permette di dare risposte concrete, rapide ed efficaci nella maggior parte delle circostanze - dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T -, compresa quella zona grigia che si insinua tra le esclusioni delle polizze e la normativa, che può mettere a repentaglio la sicurezza del business”.



“Il settore del turismo – gli fa eco Michele Cossa, amministratore delegato di Borghini e Cossa - è caratterizzato da costanti colpi di scena, come dimostrano i recenti casi di Air Italy e del Coronavirus. Vogliamo essere sempre di più il punto di riferimento attendibile e affidabile per tutte le problematiche che possono emergere: ecco perché abbiamo deciso di unire alla nostra expertise in ambito assicurativo un servizio di consulenza qualificato”.



Attraverso S4T, tanto Borghini e Cossa quanto I4T potranno fornire ad agenzie e t.o. un supporto di carattere tecnico/legale in caso di reclami da parte dei clienti o disservizi da parte dei fornitori e organizzare attività di formazione. Sarà possibile inoltre proporre il check-up dei contratti di vendita ai sensi del Codice del Turismo, al fine di ridurre il pericolo di omissioni o carenze informative che possono comportare un aggravio di responsabilità in caso di complain.