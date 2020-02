Ibiza formato lusso, le nuove tendenze dell’isola

Un'isola piena di ragazzini che tirano l'alba o di inglesi gonfi di birra? Se avete quest'immagine di Ibiza, allora va ribaltata all'istante. L'isola spagnola è diventata la meta privilegiata di viaggiatori luxury e celebrities, che organizzano feste esclusive in location mozzafiato e ville da sogno.

Niente eventi faraonici, ma solo con un ristretto numero di amici, spesso provenienti dal jet set. Parole d'ordine: privacy e servizi impeccabili.



“Le feste private per i Vip sono molto importanti e la prima cosa che chiedono è riservatezza. Chi fa questo mestiere sa di non dover lasciar trapelare nulla” racconta Marco Negri, holiday manager attivo da anni sull'isola, tramite i marchi Allinibizasolutions.com e la Ibizagalaevents.com. I servizi più richiesti? Dai trasporti, tra cui il noleggio di jet o yacht privati, all'affitto di ville, preparazione catering o prenotazione di tavoli nei club e ristoranti più esclusivi.



A parte le feste, l'interesse della fascia alta per Ibiza si riscontra anche guardando alle aperture alberghiere. Tra gli ultimi arrivi, appena aperto, c'è il faraonico 7 Pines Kempinski Luxury Resort, che dispone di suite con piscina privata e noleggio yacht. A. L.