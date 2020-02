Affitti brevi, da HousingAnywhere un algoritmo per prevedere i prezzi

Si chiama RentRadar ed è già disponibile anche per Milano il primo algoritmo di previsione dei prezzi per il mercato immobiliare e il settore degli affitti brevi. A lanciarlo è la piattaforma internazionale di affitti HousingAnywhere, che lo mette a disposizione di proprietari e gestori immobiliari per aiutarli a ottenere una stima veritiera di quanto potrebbero guadagnare con le loro proprietà.

“Stabilire il canone di affitto adeguato - afferma Djordy Seelmann, ceo di HousingAnywhere - può richiedere diverse ore; grazie al RentRadar chi dispone di una proprietà non correrà più il rischio di proporre un prezzo troppo alto o troppo basso e risparmierà tempo prezioso, non dovendo condurre lunghe ricerche di mercato”.

Il RentRadar considera i criteri che definiscono l’annuncio (come posizione, superficie e caratteristiche dell’immobile) e li combina con elementi esterni quali la distanza rispetto a punti di riferimento importanti, quali la metropolitana e l’università. Esaminando tutti i fattori suggerisce, poi, un canone di affitto adeguato, competitivo e in linea con il mercato di riferimento. Grazie a un sistema di apprendimento automatico il tool è inoltre in grado di fornire sempre risultati aggiornati. Disponibile al momento per Milano, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Madrid, Rotterdam e Vienna, a breve lo sarà anche per altre città.