Finlandia, l’altro volto del cashless: i pagamenti con carta di credito indebitano i cittadini

Che i Paesi del Nord Europa siano vicini al contante zero è cosa nota: un modello che viene incentivato anche in Italia, con limitazioni all’uso del contante che non hanno mancato di far discutere le agenzie di viaggi.

Eppure non è tutt’oro quello che luccica. Se un sistema basato unicamente su pagamenti elettronici consente di tracciare tutti i movimenti, dall’altro rischia di indebitare i cittadini. È quello che sta accadendo in Finlandia, secondo quanto racconta corriere.it. Le autorità hanno infatti lanciato l’allarme sugli effetti che sta avendo l’eccessivo ricorso a carte di credito e app per le transazioni: la spesa da parte dei cittadini rischia infatti di andare fuori controllo, con un livello di indebitamento insostenibile. Che il sistema non sia più tollerabile lo dimostra il livello crescente di morosità, ovvero di coloro che non riescono a far fronte alle spese: in questa situazione si trova ben il 7% dei finlandesi.