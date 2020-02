Da Ixpira e Italia Rimborso un tool per gestire i disservizi aerei in agenzia

Fornire assistenza alle agenzie in caso di disservizi aerei. Questo l’obiettivo della partnership nata tra Ixpira e Italia Rimborso. Grazie all’accordo tra le due aziende, le agenzie di viaggi avranno ora uno strumento che consentirà loro di offrire un servizio a 360 gradi ai loro clienti.

Sul sito di Ixpira, infatti, sarà presente una nuova sezione dedicata raggiungibile dalla home page. In caso di disservizio aereo, si potrà compilare un form che invierà automaticamente la segnalazione ad Italia Rimborso, che gestirà il claim in tutte le sue fasi fino al risarcimento in favore del passeggero danneggiato dal malservzio.



“Per essere sempre più vicini ai nostri clienti anche oltre il servizio vendita - spiega Marco Paghera, direttore generale di Ixpira -, abbiamo avviatola collaborazione con Italia Rimborso che ha già dimostrato con successo la sua operatività in molteplici cause di disservizio in partenza da aeroporti del territorio nazionale e non solo”.