ll ruolo del consulente di viaggi sta cambiando: non organizza solo la vacanza, ma la ispira. “Un elemento che diventerà sempre più importante nel futuro” spiega Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange. Nella nuova puntata del podcast di TTG Italia Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto), il manager spiega come si sta evolvendo questo mestiere, tra innovazione e capacità di conquistare il cliente.



Per quanto riguarda le agenzie di viaggi, Romano prevedere un “futuro roseo per quelle che sapranno diventare sempre più consulenziali. E anche per i tour operator che sapranno cavalcare la personalizzazione”.