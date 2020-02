Per Adriano Apicella, da tre anni alla guida di Welcome Travel, è il momento per la filiera di riprendersi i tanti clienti conquistati - ma anche delusi - dall’online e riportarli finalmente dall’altra parte della barricata.

L’amministratore delegato di Welcome Travel, in un’intervista che esce oggi su TTG Magazine, lancia il suo guanto di sfida e la sua chiamata alle armi ai dettaglianti.



Con un obiettivo ambizioso: “Riuscire a parlare a quel segmento tanto ampio che si muove al di fuori del nostro comparto”.



