Serve "una polizza di copertura anche per i vettori aerei perché non se ne può più di fallimenti e disagi creati alla distribuzione e ai passeggeri". Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet, interviene nel dibattito pubblico dopo la liquidazione di Air Italy, secondo vettore dall'inizio dell'anno a lasciare a terra i passeggeri dopo lo stop di Ernest Airlines.

"L'abbiamo già fatto presente anche al Ministero perché ogni volta che una compagnia fallisce c'è bisogno di tutele, per i consumatori così come per la rete distributiva". L'invito di Fiavet si aggiunge così all'appello analogo lanciato lo scorso novembre da Astoi, quando il presidente Nardo Filippetti aveva commentato lo stallo di Alitalia invocando la copertura per fallimento a carico dei vettori.







Preoccupazione per la Sardegna

Ora la preoccupazione, soprattutto dopo che Ryanair ha stroncato ogni interesse circa l'acquisto di Air Italy, è per la stagione turistica della Sardegna. "Noi speriamo che possa subentrare un operatore in particolare per la Sardegna - prosegue Jelinic -, perché è un territorio che rischia di avere un danno economico enorme per il mancato collegamento". O. D.