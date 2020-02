Gli agenti speciali di Musement: come diventare un Personal Travel Agent

di Oriana Davini

Il progetto è partito esattamente quattro anni fa e ad oggi procede spedito lungo i binari di una crescita "misurata ma qualitativamente accorta": così Luigi Porro riassume l'andamento di Musement Personal Travel Agent, programma del quale è responsabile.

Oggi all'attivo ci sono 70 Pta in tutta Italia, "con una prevalenza al Nord: contiamo di aggiungerne 20 nuovi entro la fine dell'anno".



I requisiti

I requisiti per entrare a far parte dell'azienda, affiliata al Gruppo Gattinoni, sono pochi ma chiari: innanzitutto l'esperienza. "Prendiamo in considerazione solo adv con anni di vendita alle spalle - sottolinea -. Devono essere capaci di operare sul territorio anche senza un punto fisico di appoggio e ovviamente serve disponibilità a entrare a far parte di un team organizzato".



Vantaggi e fee

I vantaggi sono soprattutto in termini di autonomia e organizzazione del proprio tempo: non è un caso che "la maggioranza dei nostri Pta sia donna e molte di queste con bambini piccoli".



La fee d'ingresso, dopo l'iter di selezione che parte dai canali social e pesca molto dal passaparola, è di mille euro, cifra che "viene interamente restituita se dopo 12 mesi il Pta ha sviluppato almeno 100mila euro di giro d'affari".