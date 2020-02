di Adriano Lovera

"Nel mondo del turismo, in particolare delle agenzie, c'è grande consapevolezza della necessità di coprirsi dal punto di vista assicurativo. Ma c'è poca disponibilità a spendere per un prodotto adeguato, visti i bassi margini con cui gli agenti hanno a che fare ogni giorno". Lo ha detto a Ttg Christian Garrone (nella foto), responsabile intermediazione assicurativa di I4T, broker specializzato nel settore turistico.

"Cercare la polizza più economica è un errore. Oggi ce ne sono molte, con diversi gradi di copertura e assistenza. Comporta uno sforzo, ma bisogna scegliere quella giusta in base alle propria dimensione e necessità" aggiunge. Seguire alla perfezione la normativa, però, non è semplice. E per questo sul mercato si sta sviluppando il mondo della consulenza.