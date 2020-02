Assoturismo: “Dati in flessione, no aumenti dell’Iva”

I dati sul turismo nel 2019 scatenano le prime reazioni del settore. A far sentire la sua voce è Assoviaggi, che parla di un “2019 peggiore delle attese”, sottolineando anche le prospettive per il 2020 in relazione alla vicenda Coronavirus, “che stimiamo possa costare al settore almeno 1,6 miliardi di euro di spesa turistica ed oltre 13 milioni di presenze”, ha affermato il presidente Vittorio Messina.

Messina ha aggiunto: "Proprio per questo ridurre le tasse sui redditi medio bassi alzando l’Iva su alberghi e ristoranti non ci sembra un provvedimento lungimirante per il rilancio: il turismo italiano pagherebbe un prezzo altissimo in perdita di competitività, rispetto ai Paesi concorrenti. Con gravi effetti anche sulla crescita del Pil, di cui il turismo vale circa il 10%”.