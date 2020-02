Welcome, una campagna con Astoi e altri network per spiegare il valore del turismo organizzato

di Amina D'Addario

Una campagna di comunicazione insieme ad Astoi e ad altri network per spiegare al cliente finale il valore di una vacanza costruita da un t.o. e venduta in agenzia. È un progetto che coinvolge tutta la filiera dei viaggi organizzati quello di cui ha parlato Adriano Apicella (nella foto) durante la convention che a Pietrarsa, alle porte di Napoli, ha riunito nei giorni scorsi circa mille agenzie Welcome Travel.

"Garanzie superiori"

"Insieme ad Astoi e ad altri network - ha spiegato l'amministratore delegato - stiamo pensando a una campagna televisiva e digitale che faccia capire al consumatore che acquistare in agenzia offre garanzie superiori rispetto agli altri canali. Una ricerca del Politecnico di Milano ci dice già che il 90% dei clienti che si rivolge a un punto vendita fisico è soddisfatto. Se solo fossimo in grado di comunicare con la lingua delle Ota il nostro valore e la capacità di fare consulenza, allora saremmo in grado di conquistare nuovi clienti".



Ma è anche la conformità della filiera a tutti gli obblighi di legge che, secondo Apicella, bisogna ora trasformare in una leva competitiva. "Oggi il 100% delle agenzie Welcome ha una polizza di responsabilità civile, il 75% rispetta le procedure relative al gdpr e l'88% è dotato di un fondo di garanzia". L'obiettivo del network, ha aggiunto, "è arrivare presto al 100% di compliance ed essere in grado di giocare questa carta per riprenderci quote di mercato".