Turismo over 65, il tesoretto del comparto

Un segmento destinato a crescere e a svolgere un ruolo sempre più importante anche per le casse del settore. Il turismo over 65 gioca ormai un ruolo centrale per l’industria dei viaggi, come è emerso anche nel corso di un convegno organizzato a Genova da Confcommercio.

Secondo quanto riporta ilsecoloXIX.it, infatti, dal 2015 ad oggi gli over 65 sono cresciuti di oltre mezzo milione di unità, arrivando a 14 milioni. Nel 2050 saranno il 34% della popolazione. Non solo: nel 2018, la spesa della fascia senior per i viaggi è cresciuta del 40% rispetto al 2014, superando i 4,9 miliardi di euro.