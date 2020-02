Walt Disney World Orlando sbarca su Musement

I biglietti di ingresso a Walt Disney World, il celebre parco di Orlando in Florida, sono acquistabili su Musement.

L'annuncio è stato dato nel corso della tappa conclusiva del Magic Tour, il roadshow targato Disneyland Paris e dedicato alle adv. Tra le novità annunciate, c'è anche la partnership con Musement per la vendita dei biglietti di Walt Disney World ufficiali in Italia.



"In precedenza - spiega Monica Astuti, country head per l'Italia di Disneyland Paris - si potevano acquistare sul portale in lingua inglese: ora invece sono sulla piattaforma Musement in italiano, semplificando così il processo di acquisto anche per i dettaglianti".