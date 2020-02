Europcar diventa partner principale per la piattaforma di Ryanair

Europcar Mobility Group sarà il partner principale di Rentalscar.com, il provider esclusivo di Ryanair per la vendita online di servizi di car rental.

L'accordo, della durata di tre anni, "ci permetterà di sviluppare offerte esclusive e su misura per i clienti Ryanair - spiega Nick Harwood, group sales director Europcar Mobility Group -. È incoraggiante vedere come il duro lavoro e l'impegno che mettiamo nel continuo potenziamento della nostra offerta di mobilità sia stato riconosciuto da Rentalcars.com".



Le tariffe scontate di Europcar dedicate a chi acquista un volo con Ryanair, intermediate da Rentalcars.com, avranno visibilità anche sui canali offline, come le carte d'imbarco e gli annunci a bordo dei voli.



Oriana Davini