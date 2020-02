Disneyland Paris potenzia l'ufficio gruppi

di Oriana Davini

Novità per le agenzie di viaggi della Penisola da Disneyland Paris. Il parco annuncia il potenziamento dell'ufficio gruppi, "per cui bastano 12 persone inclusi i bambini", precisa Monica Astuti, country head per l'Italia di Disneyland Paris; l'ufficio ha inoltre un booking dedicato parlante italiano, un indirizzo mail specifico e una scontistica dedicata.

Sono inoltre stati raddoppiati i weekend dedicati agli agenti di viaggi che vogliono visitare il parco insieme alla propria famiglia con tariffe agevolate: dal 13 al 15 marzo e dal 19 al 21 giugno, "il trade potrà godere di prezzi scontati, l'upgrade alla pensione completa se prenotano la mezza e una serie di ulteriori benefit".