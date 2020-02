Disneyland Paris: partnership con TrustForce estesa in tutta Italia

di Oriana Davini

Oltre 1.500 agenti incontrati in tutta Italia perché "continuiamo a investire nella formazione per il trade": così Monica Astuti (nella foto), country head per l'Italia di Disneyland Paris, ha salutato la tappa conclusiva del Magic Tour, andata in scena a Milano.

L'Italia, conferma la manager, "ha chiuso il 2019 in crescita, un risultato che si rinnova per il terzo anno consecutivo: fino al 25 febbraio è valida la nostra promozione di advance booking più forte dell'anno, per arrivi dal 2 aprile al 1 novembre".



L'inizio dell'anno è partito con un buon ritmo di vendita e soprattutto nessun impatto sugli ingressi al parco parigino per via del Coronavirus: "Per precauzione sono chiusi i parchi di Hong Kong e Shanghai ma a Parigi non abbiamo registrato alcuna flessione. Anzi nel 2020 vogliamo crescere ancora, anche grazie alla partnership commerciale con Trust Force".



Avviata l'anno scorso in due regioni italiane e ora estesa a tutta Italia, l'accordo prevede il coinvolgimento di 12 sales per la vendita diretta in adv.