Contrordine: sul web non si paga di meno. Al contrario, tutto il sistema di vendita su internet è progettato e studiato per far pagare all’utente la cifra massima che è disposto a sborsare.

Se in un primo momento internet aveva attirato l’attenzione dei clienti con i supersconti e le offerte imprendibili, ora l’approccio è cambiato: i giganti del web hanno capito che possono guadagnare non solo lavorando sui grandi volumi o le forniture massive, ma anche massimizzando ogni singola vendita. E questo un meccanismo che fa sembrare il vecchio prezzo dinamico un concetto da Paleolitico.



Il ruolo dei big data

Come racconta corriere.it i big data hanno impresso un’accelerazione considerevole alla costruzione del prezzo dinamico. Incrociando miliardi di informazioni, i ‘cervelloni’ modificano di continuo i prezzi, calcolando costantemente quale sia il costo più alto che possono chiedere senza perdere la vendita.



Se fino a qualche anno fa gli internauti si affidavano a sistemi come l’acquisto in determinati giorni della settimana o in alcune ore, tutto questo è andato in soffitta. I software per la costruzione del prezzo ormai incrociano una quantità di informazioni enorme, dalle previsioni meteo ai grandi eventi. Senza contare tutte le informazioni che i clienti ‘regalano’ tramite il loro comportamento online.



È l’era del cosiddetto hyper-dynamic packaging, che sorpassa e surclassa il vecchio bilancino tra domanda e offerta basato sullo storico delle richieste.



Per assurdo, come nota il portale del quotidiano, sono proprio i clienti spesso a fornire le informazioni utili per calcolare il prezzo più alto che il venditore online può chiedere.



E i ricavi dell’ecommerce ringraziano.