Halldis cresce a Milano: in portfolio gli appartamenti della Torre GalFa

Halldis arricchisce il suo portafoglio di strutture con gli appartamenti di Torre GalFa, il più antico grattacielo milanese, a poca distanza dal moderno quartiere Porta Nuova e dalla Stazione Centrale. L’operatore degli affitti brevi gestirà nella struttura 63 appartamenti sui 13 piani alti, per un totale di circa 6mila mq: 43 bilocali, 15 trilocali e cinque quadrilocali, con quattro alloggi approntati per accogliere disabili.

Proprietario dello stabile è Unipol, che ha investito complessivamente 300 milioni di euro nell’operazione e affidato il progetto di riqualificazione allo studio internazionale Bg&k Associati di Maurice Kanah e Paola Bucciarelli.



La formula 'mixed use'

Oltre agli appartamenti di Halldis, nel grattacielo ci sarà spazio per un hotel Meliá, ma anche per fitness center, parcheggio interno, sale eventi e ristorante panoramico.



La presenza dell’hotellerie è un segnale inequivocabile, secondo Alberto Melgrati, managing director di Halldis (nella foto), del fatto che gi affitti brevi “sono un’estensione del settore ricettivo, non sono in contrapposizione all’hotellerie, ma complementari. Nel capoluogo, dove gestiamo 400 proprietà, siamo già presenti al Bosco Verticale e in Solaria, e presto otterremo la conduzione di palazzi prestigiosi in centro e a Brera, così come fatto a Genova, Roma, Trieste, Venezia e in altre città”.