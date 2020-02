di Remo Vangelista

È arrivato il momento di Gattinoni a Torino. Il presidente del gruppo aveva spiegato a TTG Italia nei mesi scorsi che l’acquisizione di Jet Viaggi 3000 avrebbe portato all’apertura di una sede del gruppo nel centro del capoluogo piemontese. Franco Gattinoni ha mantenuto la parola e a settembre di quest’anno aprirà un nuovo hub in via Roma nel salotto cittadino.

“Al piano terra avremo un’agenzia di viaggi e al primo piano si insedieranno 50 dipendenti che si occuperanno di mice e business travel – ha detto Isabella Maggi (nella foto), direttore marketing e comunicazione di Gattinoni –. L’idea è di replicare la struttura di Milano”.



Il mercato centralizza e Gattinoni invece apre nuove sedi. Perché andate in controtendenza?

Andiamo direttamente nel cuore delle città, perché l’agenzia di viaggi deve recitare sempre un ruolo di primo piano. Vogliamo diventare un punto di riferimento leisure, business travel e mice. Non ci accontentiamo perché vi sono spazi di crescita molto forti.



Cosa vi aspettate dalla nuova sede torinese?

Ci aspettiamo di ampliare il portafoglio clienti aziendale (oggi anche marchi come Oreal e Reale Mutua sono clienti n.d.r.) e l’agenzia in centro dovrà posizionarci sempre più come punto di riferimento per la clientela di fascia media-alta.



Con un occhio di riguardo per i giovani. La prossima scommessa di Gattinoni?

La prossima sfida che vogliamo vincere perché è il nostro grande investimento per il futuro. Tutti devo sapere e capire che andare in agenzia non è una cosa fuori moda. Anzi, vuole dire sicurezza e attenzione. Ci crediamo. (r.v.)