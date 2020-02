Una serie di novità per crescita, con il duplice obiettivo di migliorare ulteriormente le performance di vendita degli affiliati e ampliare la rete con nuove acquisizioni. A qualche mese di distanza dall’operazione che ha visto l’ingresso di KKM Group al 60% nella compagine sociale di Enjoy Travel Network, il gruppo ingrana la marcia per diventare una delle realtà distributive italiane di punta.

“Promuoviamo una visione orizzontale del network come unione di liberi imprenditori – dice Andrea Cani, presidente di KKM Group -: lavoreremo su commerciale, tecnologia e prodotto in un’ottica di continuità con il passato, a cominciare dal mantenimento della governance originaria, rappresentata da Giorgio Zuccati, che rimane presidente del network. Sul fronte tecnologico e amministrativo continueremo a puntare sulla sinergia con il terzo socio di maggioranza di Enjoy, Roberto Gondoli, e con la sua Partner Solution, società distributrice del gestionale Sfera, specializzata nella progettazione e sviluppo di software per il travel”.



La programmazione

Fra le novità, il lancio di una programmazione trade firmata KKM Group, disponibile in esclusiva per le agenzie Enjoy. “Abbiamo realizzato una serie di prodotti verticali – prosegue Cani – segmentati sulla base della tipologia di esperienze e sulle aspettative degli utilizzatori finali”.



Tra le proposte viaggi per famiglie, per chi parte con gli amici a 4 zampe, per chi desidera imparare l’inglese e per gli appassionati di sport estremi e subacquea. Da segnalare inoltre la nuova linea ‘Ci Sono Già Stato’, che si concentra su itinerari alternativi e di approfondimento, rivolti a coloro che intendono tornare in una destinazione già visitata, scoprendone un volto inedito.



Sul fronte commerciale sono in fase di sviluppo strumenti di vendita innovativi, come l’accesso prioritario alla piattaforma Fast, sviluppata per KKM Group da Fast Digital Solution SA, software house facente capo a Davide Volpe. Inoltre, il gruppo offre alle agenzie la forza di un polo d’acquisto di biglietteria aerea sempre più importante.



“KKM Group – commenta il presidente di Enjoy Travel Network Giorgio Zuccati – ha dato un notevole impulso al network. Siamo certi che nei prossimi mesi riusciremo a raggiungere risultati importanti per i nostri affiliati. Crediamo molto nel progetto e siamo pronti a condividerlo con le agenzie che vorranno farne parte, sia attraverso la formula classica dell’affiliazione, sia attraverso il contratto di fornitura di servizi, soluzione studiata per le realtà che appartengono già ad altre reti”.